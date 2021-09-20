«حماية القوة الناعمة».. دعم رئاسي للفنانين اجتماعيا وصحيا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حماية القوة الناعمة.. دعم رئاسي للفنانين اجتماعيا وصحيا»، حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم القوى الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، لذلك جاءت التوجيهات الرئاسية بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الإجتماعية ضد المخاطر والتي من الممكن أن تعيقهم عن أداء عملهم، وبخاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتكلون مصادر بديلة للدخل، ويستهدف هذا التوجيه توفير سبل المعيشة للعاملين في القطاع الفني ولأسرهم.

اهتمام غير مسبوق بالفنانين وقوى مصر الناعمة

مواقف داعمة وإنسانية لا تنسى واهتمام غير مسبوق بالفنانين وقوى مصر الناعمة، ومن بين تلك المواقف التوجيه الذي أصدره لعلاج الفنان شريف الدسوقي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، وعلى إثرها تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فضلا عن صرف المعاش الاستثنائي له، كما وجه رئيس الجمهورية بإطلاق الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد لمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري ووصفه الرئيس السيسي بعد رحيله بأنه ترك ميراثا عظيما من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة.