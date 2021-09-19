أحمد بدير عن قرار السيسي: «النهاردة عيد لكل مبدعين مصر»

أشاد الفنان أحمد بدير بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية، قائلًا: «النهاردة عيد لكل مبدعين مصر، القرار رائع وجميل ويشمل جموع الفنانين وينص على برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية ومخاطر الشيخوخة والعجز والبطالة .. الشعب بكل فئاته وجد من يحنو عليه ويعلم مشكلاته وهمومه كلها».

أحمد بدير: الرئيس السيسي الأب الذي يرعى جميع فئات الشعب

وأضاف «بدير» خلال تصريحات تلفزيونية: «الرئيس السيسي هو الأب الذي يرعى جميع فئات الشعب وليس الفنانين فقط، إذ حقق عددًا كبيرًا من الإنجازات مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وعلاج فيروس سي والطرق والكباري والأسمرات وتسليح الجيش».

وتابع: «أنا حاسس إن الريس فاتح كل الملفات قدامه، ولازم يشوف حل كل ملف إيه، وربنا يكرمه ويزيده، لأنه عمل فرحة كبيرة في أسر قلوب الفنانين، فهو يستهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل فئات الشعب، كما شمل المبدعين بنظرة حنونة».

«بدير»: الوسط الفني يوجد به أسر تعيش على 1000 جنيه

وأضاف «بدير» أن الوسط الفني يوجد به أسر تعيش على 1000 جنيه أو 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف زكي يحاول حل المشكلات، لكن عندما يصدر هذا القرار من الرئيس عبدالفتاح فإننا نشكره، ونقول له: «ربنا يقويك ويخليك لمصر ويوفقك وينجيك ويكرمك».

تعليق الفنانة فردوس عبد الحميد

من جهتها، وجهت الفنانة فردوس عبدالحميد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة الرائعة: «كنا ننتظر هذه المبادرة منذ فترة طويلة، وعدد كبير من الفنانين في حاجة لها، كما نشكره على التنمية الرائعة التي تحدث في البلاد، فهو ينحاز إلى جميع المصريين بما فيهم الفنانين .. كل ما بنحلم بحاجة بنلاقيها اتعملت»مضيفة:«نتمنى إن كل فنان يبقى عنده فرصة يشتغل عشان يقدم فنه بإبداع».