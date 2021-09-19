صلاح عبدالله: توجيه السيسي بدعم الفنانين أمر غير مستغرب

أشاد الفنان صلاح عبد الله، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز، موضحًا أن توجيه الرئيس السيسي، بدعم الفن والفنانين شيء جميل ورائع وغير مستغرب على الرئيس، فهذا القرار أسعد جميع فناني مصر.

هناك فنانون يتقاضون أجورا ضعيفة

ووجَّه «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، الشكر للرئيس السيسي، على جميع القرارات التي يتخذها لصالح المواطن المصري، موضحًا أن البعض يتخيلون أن الفنانين هم الذين يظهرون في التليفزيون ويتقاضون ملايين الجنيهات، ولكن هناك فنانين أجورهم ضعيفة.

هناك فنانون أمتعونا وأسعدونا وعانوا في نهاية حياتهم

وتابع الفنان صلاح عبد الله : «بعض الفنانين ليسوا ممثلين، ولو في فئة مستورة في فئات تانية بحاجة للتأمين والرعاية الصحية»، منوهًا بأن هناك قصصا مأساوية لكثير من الفنانين الذين أمتعونا وأسعدونا وعانوا في نهاية حياتهم.

السيسي يدعم العاملين بالحقل الفني صحيًا وإنسانيًا

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفن والفنانين تاج فوق راسنا، موجهًا الشكر للرئيس، على دعمه للعاملين بالحقل الفني ورعايته لهم صحيًا وإنسانيًا، «منذ فترة نعمل على موضوع التأمينات الخاصة بالفنانين، ووصلنا لنتائج جيدة».

وتابع: «تم الجلوس مع لجان متخصصة وهناك جهد كبير بذل من اتحاد النقابات الفنية، ووزارة التضامن وهيئة التأمين الاجتماعي، وهناك مقترح بتعديل قانون وافق عليه مجلس الوزراء، وسيتم إرساله لمجلس النواب لإقراره؛ لتعظيم وتنمية موارد النقابات لتواجه المشكلات التي تواجه الفنانين من رعاية تأمينية وصحية».

اليوم يُعد عيدا للفن بعد توجيهات السيسي بدعم المجال الفني

وواصل: «بشكر الرئيس لرعايته وجبر خواطرنا كفنانين وعاملين بالمجال الفني، وبدأنا العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن دعم العاملين بالمجال الفني، وهناك آلاف العاملين يقفون خلف الكاميرات والديكورات والموسيقيين والعازفين والتشكيليين، ونعتبر اليوم عيدًا للفن بعد توجيهات الرئيس بشأن منظومة دعم الفنانين».