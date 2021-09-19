«التأمين الاجتماعي»: تكليف السيسي بشأن معاشات الفنانين ليس وليد اليوم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معاشات الفنانين، لم يصدر اليوم، فالتكليف صدر منذ فترة برعاية الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، وتفاجأوا بعد فترة عطاء طويلة بانقطاع الدخل وتقدم العمر، وأصبحوا في موقف صعب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

تذليل الصعوبات أمام الفنانين للاشتراك في منظومة التأمين

وأضاف «عوض»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، لبحث هذا الأمر، وجرى عقد اجتماعات مع نقيب المهن الموسيقية ونقيب الممثلين، ونقيب الفنانين التشكيليين، وتم العمل على تيسير اشتراك الفنانين في التأمينات، وتذليل الصعوبات أمامهم، وتم عمل تيسيرات كبيرة جدًا لدخول الفنانين لمنظومة التأمين، مع عمل لا مركزية في الاشتراك للفنانين والمواطنين العاديين.

جذب عدد كبير من الفنانين للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه تم عقد ورش عمل بالنقابات لتوعية الفنانين بالاشتراك بالتأمين والحديث عن الاوراق المطلوبة للاشتراك، ويتم إرسال 2 موظفين من الهيئة لمقر النقابة مرة أسبوعيًا لتجميع طلبات الفنانين الذين يريدوا الاشتراك والاشتراك لهم من الأجهزة الإلكترونية للهيئة، موضحًا أنه تم جذب عدد كبير من الفنانين للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

نقابة التشكيليين تعطي معاش 75 جنيه شهريًا في ظل هذه الظروف

وأردف أن اللجنة بذلت جهد لتطوير صندوق المعاشات بكل نقابة، حتى يتمكن من سداد المعاشات للفنانين، موضحًا أن نقابة التشكيليين تعطي معاش 75 جنيه شهريًا، في ظل هذه الظروف، وتم الوقوف على القوانين المنظمة لهذه الصناديق، وعمل دراسة أكتوارية، واقتراح تعديلات تتم في مشروعات القوانين، التي وافقت عليها الحكومة، وستحيلها لمجلس النواب لإقرارها في دور انعقاده المقبل.