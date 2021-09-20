رئيس التأمينات: السيسي وجه منذ 4 أشهر بدعم الحياة التأمينية للفنانين

أكد اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف منذ 4 أشهر بتأمين الحياة التأمينية للفنانين، حيث وجه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة كبيرة تضم النقابات المهنية الثلاثة وهي المهن التمثيلية والموسيقيين والفنون التشكيلية، وضم للجنة في عضويتها رئيس هيئة التأمينات وأطراف أخرى كثيرة.

نهايات بعض الفنانين كانت صعبة نتيجة عدم الالتفات إلى قضية التأمين الاجتماعي

وقال رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «نهايات بعض الفنانين كانت صعبة نتيجة عدم الالتفات إلى قضية التأمين الاجتماعي، لذلك فإننا نريد وضع نظام تأميني يضمن لهم معاشات كريمة».

استطعنا إيجاد موارد لصندوق النقابة لرفع المعاشات

وأضاف رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية «عملنا في اتجاهين، الأول يخص التأمينات الاجتماعية، والاتجاه الثاني هو الصناديق الموجودة في النقابات، فمثلا يبلغ معاش نقابة الفنانين التشكيليين 75 جنيه شهريا، فعملنا دراسة أكتواريه، ووجدنا أن بعض الرسوم تقدر بـ10 قروش، واستطعنا إيجاد موارد لصندوق النقابة لرفع المعاشات».

قمنا بتسهيلات كثيرة وضخمة للفنانين والشعب المصري

وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية «من خلال نظام التأمينات الاجتماعية في مصر استطعنا تقديم تسهيلات كثيرة وضخمة للفنانين والشعب المصري، وعملنا لا مركزية في الملف التأميني ويمكن سداد الاشتراكات من أي مكان وليس بالضرورة أن يتم التوجه إلى مكاتب التأمينات، وأطلقنا ورش عمل للنقابات واكتشفنا أن الوعي التأميني ضعيف جدا عند فئة الفنانين، ولم يكن الفنانون يعلمون أنهم يخضعون لقانون التأمينات».