زلزال بين الهند وميانمار بقوة 5 ريختر ولا إصابات

ضرب زلزال المنطقة الحدودية الواقعة بين الهند وميانمار، بقوة بلغت 5 درجات بمقياس ريختر وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وكان المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل قد أوضح أنّ الزلزال بين الهند وميانمار وقع على عمق 82 كيلومترا، وذلك بالقرب من الحدود بين البلدين.

لا خسائر جرّاء الزلزال بين الهند وميانمار

وحدد المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل المكان الذي ضربه الزلزال بين الهند وميانمار، إذ وقع الزلزال عند خط عرض 26.25 وخط طول 70.94، ولم تشر التقارير حتى اللحظة إلى وقوع أي خسائر بشرية أو مادية على خلفية ذلك الزلزال.

الهند تتعرض لزلازل متعددة

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الهند إلى زلزال، إذ تعرّضت الهند أواخر شهر أبريل الماضي إلى زلزال قال عنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً ضرب ولاية آسام الهندية شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وفي السياق ذاته ذكرت وكالة «إم إس سي إن» الهندية أنّ الزلزال قد وقع على عمق 10 كيلومتر.

هزات متتابعة بسبب الزلزال تجبر السكان على ترك منازلهم

وبحسب وكالة «رويترز» فإن السكان في مناطق بشمال شرق الهند قد شعروا بهزات قوية متتابعة وبشكل متكرر الأمر الذي أجبر الأهالي على ترك منازلهم والفرار منها، وصرح مسؤول في وكالة «رويترز» بأن الوكالة الوطنية الهندية لإدارة الكوارث تقوم بإعداد التقارير بشكل فوري عن الدمار والخسائر التي تسبب فيها الزلزال وتوابعه.

من جهته أعلن موقع «times india» حينها بأن الهند تعرضت لما يزيد عن 3 هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 4.1 و4.4 درجة بمقياس ريختر، وذلك عقب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، ولم يعلن حينها عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الزلزال.