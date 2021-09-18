زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشعر بتأثير الزالزل على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي عام 2017، توصل باحثون وعلماء أمريكيون، من خلال دراسة قاموا بها للسواحل المجاورة لمدينة لوس أنجلوسومنطقة سان دييجو، إلى إمكانية حدوث زلزال تحت الماء بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر وما فوق، مما يهدد المدينة الأمريكية وضواحيها بالدمار.

زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شبه جزيرة ألاسكا في 29 يوليو الماضي

وفي 29 يوليو الماضي، ضرب زلزال قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة ألاسكا، ما دفع السلطات الأمريكية في ذلك الوقت، إلى إصدار تحذير من خطر وقوع موجات المد العاتية «تسونامي».

وقال «المعهد الأمريكي للجيوفيزياء» في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على بعد 106 كيلومترات جنوب شرق مدينة بيريفيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.