كوارث عالمية.. زلزال باليابان وإعصار في الهند وبركان في الكونجو

تعرضت عدد من الدول حول العالم، إلى عدة كوارث وحوادث خلال الأيام القليلة الماضية، منها الزلزال الذي ضرب قبالة ساحل جزيرة «هونشو» اليابانية، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، كما شهدت الهند، إعصارا أثار عواصف قوية، ما أسفر عن غمر 237221 فدانا من الأراضي الزراعية بالمياه في أجزاء من «ولاية البنغال الغربية». وفي الصين، شهدت البلاد، حادث انهيار سقف منجم في شرقي البلاد، ما أسفر عن محاصرة 3 أشخاص في المنجم.

وسجل «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة «هونشو» اليابانية اليوم السبت.

وقال «المركز الأوروبي»، إن الهزة سجلت على عمق 20 كيلومترا ومسافة 201 كيلومتر شمال شرقي مدينة «شيبا» الواقعة على جزيرة «هونشو»، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي خطر من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، كما لم ترد أنباء عن تسجيل ضحايا.

غمر 237221 فدانا من الأراضي بالمياه في أجزاء من «البنغال الغربية»

وفي الهند، قال مسؤولون إن أكثر من 96 ألف هكتار «237221 فدانا» من الأراضي الزراعية غمرتها المياه في أجزاء من «ولاية البنغال الغربية»، ضربتها عاصفة قوية.

ووصل «الإعصار ياس» من خليج البنغال، الأربعاء الماضي، وأثار الإعصارعواصف اجتاحت السدود في ولاية البنغال الغربية، وضربت بشكل خاص «دلتا سنداربانس» والتي تمتد إلى بنغلادش المجاورة.

من جانبه، قال وزير الثروة السمكية في ولاية البنغال الغربية، أخيل جيري، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن تقارير وردت من مناطق كثيرة عن فيضانات جديدة أثناء موجات المد العالية.

وفي الصين، ذكرت السلطات المحلية، أمس الجمعة، أنه تم انقاذ 3 من عمال مناجم ومازال 3 آخرون محاصرين في منجم فحم في مقاطعة «شاندونج» شرقي البلاد بعد انهيار سقف المنجم مساء الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

إجلاء ما يقرب من 400 ألف شخص من مدينة «جوما» على خلفية بركان «نيراجونجو»

وفي الكونغو الديمقراطية، تم إجلاء ما يقرب من 400 ألف شخص منذ أمس الاول الخميس من مدينة «جوما» عاصمة مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية والمناطق المحيطة بها، للتوجه إلى المناطق التي تحددها السلطات كإجراء احترازي ضد خطر ثوران آخر لبركان «نيراجونجو» القريب.

وحذر الحاكم العسكري للمقاطعة الجنرال كونستانت نديما في وقت سابق، من ثوران بركاني جديد محتمل بعد نشاط زلزالي مكثف في مدينة «جوما» عند سفح بركان نيراجونجو في شمالي شرق الكونغو الديمقراطية، وكذلك بالمناطق المحيطة وفي الجارة رواندا.

وتم الإبلاغ عن ثوران البركان، ليلة السبت الماضي على مشارف «جوما»، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن ثوران البركان إلى 32 شخصا وهناك نحو 2000 منزل قد دمرت.

وفي ترينيداد وتوباجو الواقعة على جزر في البحر الكاريبي، فتحت الشرطة، تحقيقا بعد العثور على قارب أجنبي فيه 14 جثة متحللة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واكتشف صيادون محليون القارب، صباح أمس الجمعة، على بعد 4 أميال عن قرية «بيل جاردن» في جزيرة توباجو، واستدعوا الشرطة إلى المكان، فيما تم نقل الجثث إلى المشرحة المحلية لتحديد سبب الوفيات.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن جميع من كانوا على متن القارب رجال من ذوي البشرة السمراء.