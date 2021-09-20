الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2021.. «هما يومين»

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2021، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن الإجازات المتبقية في العام الجاري، حيث يتبقى في الإجازات السنوية حوالي يومين، وتكون أولى الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر عيد القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2021، حيث يتساءل المواطنين عن باقي الإجازات المتبقية في العام الجاري 2021، والمقرر أن تمنحها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وذلك في السطور التالية:

موعد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2021

وكانت الدولة المصرية أعلنت في وقت سابق من العام الماضي، أنَّ الإجازات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع سيجري ترحليها إلى يوم الخميس التالي، وذلك للحفاظ على سير العمل.

الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2021

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإنه لا يزال هناك إجازات رسمية وهي على النحو التالي:

ـ إجازة عيد القوات المسلحة، الأربعاء 6 أكتوبر.

ـ إجازة المولد النبوي الشريف، الاثنين 18 أكتوبر.

إجمالي الإجازات الرسمية في مصر 2021

يذكر أنَّ الإجازات الرسمية 2021 في مصر، بدأت بأعياد الميلاد 7 يناير 2021، ويحصل فيها جميع المصريون على إجازة رسمية، وأن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 18 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص، ويحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، ليكون بذلك إجمالي الإجازات الرسمية 2021 في مصر، طوال العام، التي حصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، 18 إجازة رسمية، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية.

جدير بالذكر أنَّ قانون الخدمة المدنية، كفل للعمال حق الحصول على إجازة مدتها 45 يومًا إذا تجاوزت سن الخمسين عامًا، ونص قانون العمل، على إمكان حصول العامل على إجازة سنوية، دون احتساب العطلات الرسمية.