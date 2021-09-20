«مصر للألومنيوم» تنهي خدمة عاملين نصبا على شباب نجع حمادي

قررت شركة مصر للألومنيوم، في نجع حمادي، إنهاء خدمة عاملين بالشركة، بعد القبض عليهما بتهمة النصب والاحتيال على 108 مواطنين، وإيهامهم بقدرتهما على توظيفهم في الشركة، إلى جانب تغيبهما عن العمل.

سبب إنهاء خدمة العاملين

ووفقا للقرار الإداري رقم 331 لسنة 2021، أنهت الشركة خدمة كل من «هاني.ح»، العامل في قطاع إنتاج الأقطاب والحراريات، و«نادي.ع»، العامل في قطاع تشكيل الألومنيوم، ونص القرار على رفع اسميهما من كشوف العاملين، اعتبارا من يوم 7 سبتمبر 2021، وهو تاريخ انقطاعهما عن العمل.

اتهامات الأموال العامة للعاملين

وكانت مباحث الأموال العامة في قنا، ضبطت عاملين بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي، بتهمة النصب وإيهام عدد 108 من الشباب بقدرتهما على إلحاقهما بالعمل في مجمع الألومنيوم، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وفوجئ الضحايا بأنهم وقعوا فريسة لنصب العاملين.

تحذيرات الشركة من النصب بإسمها

وأصدرت الشركة عقب القبض عليهما قرار بإيقافهما عن العمل لمدة 5 أيام لحين انتهاء التحقيقات، وجرى تجديد مدة الإيقاف حتى صدر القرار الأخير.

وكانت الشركة ومباحث الأموال العامة، استقبلت شكاوى حول قيام بعض العاملين بالمصنع بإيهام المواطنين في مدينة نجع حمادي، بتعيينهم في مجمع الألومنيوم الصناعي، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأهابت الشركة في بيان لها بالشباب في نجع حمادي وجميع المراكز في المحافظة، بعدم الإنسياق وراء المدعين مشيرة إلى عدم وجود تعينات أو مسابقات توظيف منذ سنوات.

وينتج مجمع ألو متيزن نجع حمادي 320 ألف طن من سبائك الألومنيوم يتم تصدير نصفها للخارج والآخر للصناعات المحلية، ويعمل في المصنع نحو 6 آلاف عامل في مختلف القطاعات.