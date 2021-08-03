وزير قطاع الأعمال لـ«الوطن»: تكلفة تطوير مجمع الألومنيوم 40 مليار جنيه

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لـ«الوطن» أن وزارته رفعت تقريرا لرئاسة مجلس الوزراء، للنظر في ارتفاع تكلفة الكهرباء بالنسبة لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف هشام توفيق، أن هناك خطة من وزارة قطاع الأعمال لتطوير مجمع الألمونيوم بنجع حمادي مستدركا: «لكن الخطة متوقفة على خفض أسعار الكهرباء التي تحصل عليها شركة مصر للألومنيوم»، كاشفا أن خطة التطوير الجذري للشركة تصل إلى نحو 40 مليار جنيه.

خسائر «مصر للألومنيوم» بسبب تكلفة الحصول على الكهرباء

وبحسب بيانات لوزارة قطاع الأعمال، تعاني شركة «مصر للألومنيوم» من خسائر بسبب تكلفة حصولها على الكهرباء، ولكن تراجعت خسائر الشركة بنسبة %42.7 خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.

وأكدت الشركة، في بيانات سابقة للبورصة، على ارتفاع إيراداتها خلال الستة أشهر من العام المالي الماضي، لتسجل 501.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 358.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.

وأرجعت الشركة، ارتفاع إيراداتها إلى زيادة المبيعات خلال الفترة المذكورة من 102764 طنًا إلى 157774 طنًا بزيادة قدرها 55010 أطنان، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولارًا للطن إلى 1809 دولارات للطن.

توقعات بارتفاع مبيعات مصر للألومنيوم

وتوقعت بحوث شركة فاروس القابضة، أن ترتفع مبيعات شركة مصر للألومنيوم عن العام المالي الحالي 2021 – 2022، بنسبة %17، وذلك بافتراض أن متوسط سعر بيع الطن يبلغ 2803 دولارات، أي بزيادة 403 دولارات عن الثمن الأساسي البالغ 2400 دولار للطن.

ورجحت فاروس، في تقرير بحثي لها، أن تتحول الشركة من الخسارة إلى الربحية بحلول الربع الرابع من العام المالي 2020– 2021، وأن تبدأ هوامشها رحلة التعافي خلال الفترات المقبلة.

وأوضحت أنها أعادت التقييم العادل لسهم الشركة، بناء على عدة عوامل، تمثل أولها في ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا، حيث تقترب حاليا من مستوى 2500 دولار للطن، بينما يبلغ متوسط سعر الطن منذ بداية العام 2255 دولار.