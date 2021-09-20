التعليم العالي: لقحنا نسبة تزيد عن 80% من العاملين وأعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي يشمل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمعاهد العليا، بواقع 130 ألف شخص ما بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و160 ألف شخص للعاملين في الجهاز الإداري وما يقرب من 2.8 مليون في القطاع الحكومي والخاص، وما يقرب من 460 ألف شخص في القطاع الأزهري، لذلك فإنه من المستهدف أن يتم تطعيم 4 ملايين شخص بلقاحات كورونا قبل العام الدراسي الجديد بالجرعة الأولى على الأقل.

نستهدف تطعيم 150 شخصا يوميا

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال حواره هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «قسمنا 4 ملايين شخص على عدد الأيام، ونستهدف تطعيم 150 شخصا يوميا ووصلنا إلى نسبة تزيد عن 80% من إجمالي العاملين وأعضاء التدريس تم تلقيحهم، كما تخطينا تطعيم نصف مليون طالب مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نسبة 25% للطلاب المستجدين الذين ما زالوا في مرحلة التنسيق».

نخلق نقاط داخل كل جامعة لتلقيح الطلاب

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «نخلق نقاط داخل كل جامعة تشمل المدن الجامعية والكليات والمستشفيات الجامعية لتلقيح الطلاب باللقاح، فمن سيقدم طلبا للالتحاق بالمدن الجامعية سيتلقى التطعيم فيها، والمستجد من الطلاب سيحصل على اللقاح مع بداية الكشف الطبي، وهناك تعليمات بأن الحصول على أي مستند من إدارة شؤون الطلاب او من الدراسات العليا يجب مشروطا بالحصول على التطعيم».