صحة الغربية: تعافي 23 مصابا بكورونا داخل أقسام العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية عن تعافي 23 مصابا بفيروس كورونا داخل أقسام العزل بمستشفيات الصدر والحميات.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه يباشر كافة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للحالات المرضية المشتبه في إصابتها بالفيروس حيث يتم توفير كافة الجرعات العلاجية والأمصال اللازمة خلال فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما مع توفير كافة الخدمات العلاجية لحالات العزل المنزلي.

وكيل صحة الغربية:لجان للوقوف على سير العمل وانتظام الخدمات العلاجية

كما أصدر وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليمات إلي الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بتشكيل لجان من قسم الرقابة والمتابعه مدعومة بطواقم طبية للوقوف على سير العمل وانتظام الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين خلال فترة العزل الصحي.

كما كشف وكيل وزارة الصحة استمرار تدشين فعاليات مبادرة «معا نطمئن»، اليوم الثاني على التوالي أمام مركز شباب مدينة كفرالزيات مع إتاحة التسجيل الإليكتروني وتوفير لقاح جونسون .

الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

وأشار وكيل الصحة بالغربية إلى تفقده الأتوبيس المتنقل المخصص لهذا الغرض، ويضم 30 فرداَ من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى ومزودين بأجهزة «تابلت»، متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء من تلقي 3 ملايين مواطن للقاح بنهاية ديسمبر المقبل.