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محمود مسلم

وكيل الصحة بالغربية يتابع أماكن تقديم خدمة مبادرة الأمراض المزمنة

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
03:39 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
وكيل صحة الغربيه يتابع أماكن تقديم خدمة مبادرة الأمراض المزمنة 

وكيل صحة الغربيه يتابع أماكن تقديم خدمة مبادرة الأمراض المزمنة 

أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، جولة على مراكز تقديم خدمة مبادرة "100 مليون صحة"، لمتابعة انتظام العمل بفعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلى.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم تقديم الخدمة في كل المراكز والمستشفيات والوحدات الصحيه تبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً،  لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.

كما أجرى مرورًا على مركز الغسيل الكلوي، بقرية نهطاي مركز زفتى، والاستماع إلى شكوى المرضى، ومحاولة حلها وتوفير المستلزمات اللازمة للمركز.

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