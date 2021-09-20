مجدي وهبة شرير أمام الشاشة فقط.. نشأ يتيم الأب وعمل بنصيحة رشدي أباظة

ارتبط اسمه بأدوار الشر من «خيري» لـ«الفللي» وغيرهم من الشخصيات التي استطاع الفنان مجدي وهبة، استفزاز الجمهور بها لدرجة الكره، ليرتبط دائمًا في أذهانهم بـ«المعلم المٌفتري» أو البلطجي وتاجر المخدرات، رغم مشاركته في أكثر من 100 عمل فني بأدوار مختلفة منها «ضابط الشرطة» في أكثر من عمل.

طبيعة مجدي وهبة، الذي يحل اليوم 20 سبتمبر ذكرى ميلاه، في الحياة مختلفة تمامًا عما قدمه خلال مسيرته الفنية، إذ كان الشر بعيدًا تمامًا عنه في الحقيقة، وهو ما يظهر من أحاديثه التليفزيونية القديمة.

دور والدة مجدي وهبة في حياته

وفي حوار تليفزيوني نادر لـ«الشرير الوسيم» مع الإعلامي حازم الشناوي، ظهر «وهبة» ممسكًا سبحة في يديه، وتحدث عما تمنى تقديمه في عمل فني وهو إبراز تضحيات وعظمة الأم، موضحًا أنَّه مدين بالفضل لوالدته، حيث توفي والده وهو بعمر 40 يومًا، وعاشت والدته لتربيته وأشقائه.

وتحدث «وهبة» خلال اللقاء التليفزيوني عن أنَّه حتى بعد الزواج معتاد على تقبيل يد والدته قبل خروجه من المنزل «ماقدرش أخرج من بيتنا إلا إذا روحت بوست إيدها وقولتلها إدعيلي وهى تقولي روح يابني ربنا يفتحها في وشك»، وكذلك عند عودته من الخارج «ببوسها وهي نايمة».

عمل فني تمنى «وهبة» المشاركة فيه

«الحب الحقيقي هو حب الأم» بهذه الكلمات عبر مجدي وهبة عن دور الأم في حياة كل شخص، مضيفًا أنَّه تمنى الاشتراك في أي عمل فني يعبر عن عظمة وتضحيات الأم، حتى ولو دون مقابل «وهبقى سعيد أوي»، داعيًا للأمهات جميعًا بدوام الصحة.

نصيحة رشدي أباظة لـ مجدي وهبة

رشدي أباظة لعب دورًا هامًا في حياة «وهبة»، إذ ذكر أنه صاحب فضل كبير عليه: «لما اشتغلت معاه حسيت إنه إنسان عظيم وبيساعد الفنان الجديد»، وهو ما لم يكن متوفرًا كثيرًا بين الفنانين، بحسب حديث «وهبة»، مضيفًا أنَّه أعطاه نصيحة عمل بها حتى آخر حياته «قالي احذر من الغرور لأنَّه بداية النهاية».

رصيد فني كبير لـ مجدي وهبة

وشارك مجدي وهبة، في نحو 115 عاملًا فنيًا ما بين السينما والدراما والمسرح، من أبرزها أفلام «حنفي الأبهة، ثرثرة فوق النيل، الوحل»، ومسلسلات «هند والدكتور نعمان، الكعبة المشرفة، هاربات من الماضي، رقيب لا ينام»، أما في المسرح «وش السعد، الخوافين، تزوير في أوراق عاطفية».