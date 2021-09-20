عبدالغفار والخشت يفتتحان العيادات التخصصية الجديدة بمستشفى «النساء» بقصر العيني

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة صباح اليوم الإثنين مجمع عيادات العناية بالمرأة والعيادات التخصصية الجديدة بمستشفى النساء والتوليد بقصر العيني، وذلك برفقة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات قصر العيني، والدكتور إيهاب سليمان، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد محمود مدير مستشفى النساء والتوليد بقصر العيني، والدكتور فاضل شلتوت أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وعدد من السادة رؤساء الأقسام بالمستشفى.

الافتتاحات الجديدة

وشملت الافتتاحات: «عيادة مناهضة العنف ضد المرأة (وحدة المرأة الآمنة)، والتي تم افتتاحها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعيادة تنظيم الأسرة الجديدة بعد تجديدها وتطويرها بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وعيادة التجميل النسائي والصحة الجنسية، والتي تعد استكمالاً لنشاط عيادة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى افتتاح عيادة الثدى للتشخيص المبكر وعلاج أورام الثدي بالتعاون مع قسم الجراحة وقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وعيادة الحفاظ على خصوبة السيدات والآنسات من مرضى الأورام قبل العلاج الكيماوي والإشعاعي».

الوحدات الجديدة

كما تفقد الوزير عددا من الوحدات بالمستشفى وهي: الاستقبال الجديد، وقسم طوارئ أمراض النساء والتوليد، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ووحدة المحاكاة الافتراضية واكتساب المهارات، وكذلك وحدة الإخصاب المساعد، ووحدة طب الأم والجنين، بالإضافة إلى زيارة متحف نجيب باشا محفوظ للولادة وأمراض النساء، ومكتبة الدكتور أحمد شفيق الرقمية، وكذلك تجديدات أقسام المرضى الداخلية.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور عبدالغفار بهذه العيادات والتجديدات بمستشفى النساء والتوليد، مؤكدًا على أنها سوف تسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمترددين عليها من المرضى، فضلاً عن أنها تمثل إضافة للمنظومة الصحية والطبية في مصر، يذكر أن التكلفة الإجمالية لكل الافتتاحات والتجديدات بمستشفى النساء والتوليد بلغت نحو 40 مليون جنيه.