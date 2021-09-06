ختام مشروع مكافحة العنف ضد المرأة بالأقصر بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي

تعقد مؤسسة «جذور من أجل التنمية»، حفل ختام أنشطة مشروع «تعزيز العمل المجتمعي لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية في صعيد مصر»، بمحافظة الأقصر، بمشاركة ممثلي وزارة التضامن، والإتحاد الأوروبي بمصر، والمجلس القومي للمرأة، فضلًا عن مؤسسة «كونيموند الأسبانية»، وهو المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي.

حفل الختام بحضور ممثلي منظمة كونيموند

ويشهد حفل الختام حضور عددًا من القيادات المجتمعية والنسائية داخل محافظة الأقصر، ويُقام داخل إحدى الفنادق الشهيرة بمحافظة الأقصر، صباح غد الثلاثاء، بحضور هشام عيسى المدير التنفيذي لمؤسسة جذور من أجل التنمية، و بالوما فيرناندز ممثلة منظمة كونيموند، غرازيلا ريزا رئيس قسم الحوكمة بالإتحاد الأوروبي، وكذلك محمد يوسف وكيل وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر، ومقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل.

تنفيذ المشروع في 5 محافظات ويهدف لمناهضة العنف ضد المرأة

وخلال الحفل، يتم تقديم عرضا لأهم إنجازات المشروع، مع عرض 3 أفلام توثيقية عن أنشطة المشروع وبمشاركة قصص النجاح وآراء المستفيدات والمستفيدين من المشروع خلال فترة تنفيذه داخل المحافظة، مع تكريم الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ أنشطة المشروع، وكذلك ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي والمكاتب الإقليمية للمجلس القومي للمرأة بالمحافظات الخمس المستهدف.

الجدير بالذكر، أن هذا المشروع، يتم تنفيذه من خلال 10 جمعيات أهلية داخل 5 محافظات فقط في مصر وهي «بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر»، حيث يعمل على مناهضة قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، كما يُقدم خدمات الدعم للفتيات والسيدات الناجيات من العنف مثل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.