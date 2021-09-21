مسؤول بـ«الأوقاف» يفوز بجائزة مئذنة الأزهر عن قصيدته «جنة العرب»

فاز الشاعر الدكتور عبدالواحد الرزيقي، رئيس نادي أدب ساحل سليم السابق، بجائزة مئذنة الأزهر للشعر العربي وذلك عن قصيدته «جنة العرب» التي خلالها يشير إلى ما تستحقه اللغة العربية من إجلال وحب واصفًا إياها بشكل ساحر وجميل مفعم بالصور الشعرية الراقية.

ومن جانبها، كرمت الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الأجانب، الشاعر بقاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بعد حصده الجائزة بين منافسة العشرات من كبار الشعراء، وذلك بحضور بعض سفراء الدول العربية والإسلامية وقيادات الأزهر والأوقاف.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالواحد الرزيقي يعمل مديرا عاما لإدارة الأزمات بوزارة الأوقاف حاز من قبل جائزة سميح القاسم وهي إحدى جوائز فلسطين الدولية بالأردن عن ديوان «أحلام الحالم بعروس النهر» وحاز جائزة أدب الطفل من الفجيرة بالإمارات عن مسرحية «شجرة المحبة»، وجائزة ناجي نعمان بلبنان على ديوان «على بعد ترنيمة من شعائر قداسها» وجائزة كتاب الجمهورية عن ديوان «الولد العاشق والبنت المعشوقة» وجائزة إبراهيم إصلان من المجلس الأعلى للثقافة عن ديوان «حين يعطي وصفها ليمامتين» وجائزة رونق القصة من المملكة المغربية عن مجموعة «الطريق»، وجائزة طلعت حرب بصندوق التنمية الثقافية في الشعر، وجائزة الثقافة عن ديوان «لست نبيا حتى أنبئكم بالتأويل» وجائزة عماد قطري عن ديوان «وأضاءت مشكاتي» وجائزة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين في الشعر وجائزة الجمعية المصرية لرعاية المواهب.