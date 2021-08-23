مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف.. إعلان الموعد غدا وتوقعات بانخفاض المجاميع

منذ إعلان الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، بدأ البحث عن مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف ، وموعد وإجراءات التقديم، لاسيما وأن هناك اختلاف بين تنسيق الثانوية العامة وتنسيق الأزهر. وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي المعلومات الجديدة التي حصلت عليها بشأن موعد وإجراءات ومؤشرات التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية 2021.

مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف

وأكد مصدر مسؤول عن التنسيق في جامعة الأزهر الشريف، أنه تم الانتهاء من الإحصاءات الخاصة بمجاميع الناجحين في الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، التي تشمل مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف ، كما سيتم موافاة بوابة الحكومة الإليكترونية بها لتحديد موعد فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى للناجحين في الدور الأول لاسيما وأن تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2021، بالقسم الأدبي والعلمي، للالتحاق بكليات الجامعة سيكون إلكترونيا.

موعد فتح باب تنسيق الأزهر الشريف

وقبل الحديث عن مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف، كشف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيتم التقدم بطلب فتح باب تنسيق الأزهر الشريف «المرحلة الأولى» بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة، المقرر لها السبت المقبل 28 أغسطس الجاري، حتى لا يكون هناك عبئا زائدا على سيرفرات بوابة الحكومة حال وجود تنسيق الأزهر وتنسيق الثانوية العامة في ذات الوقت.

ووفقا لكلام المصدرن فإنه من المتوقع أن يبدأ تنسيق الأزهر الشريف، الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري، حال موافقة الجهات المسؤولة على ذلك، وإن تم الرفض فسيتم فتح باب تنسيق الأزهر الشريف خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن الرؤية ستتضح غدا بخصوص موعد فتح باب التنسيق للمرحلة الأولي بالأزهر، وأن مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف قد تشهد انخفاضا في المجاميع المطلوبة للالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة وغيرها، علما بأن تنسيق كلية طب بنين القاهرة العام الماضي كان بواقع 611 درجة أي بنسبة 94%.

توقعات بانخفاض الحد الأدنى

وترجع توقعات انخفاض مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف أو الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر إلى نتيجة انخفاض النسبة المئوية العامة والإجمالية للنجاح العام الحالي، التي بلغت 51.25٪ حسبما أعلن الأزهر الشريف، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد 15 أغسطس الجاري بمقر مشيخة الأزهر الشريف للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، حيث أعلنت المشيخة أن نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، بينما بلغت النسبة العامة 51.25٪.

وبعد تناول موضوع مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف، فإنه من المقرر أن يتم فتح باب المرحلة الأولى لجميع الناجحين في الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، ثم يتم فتح باب المرحلة الثانية لجميع الناجحين في الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، علما بأنه قد تقدم لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، 106 ألفا و17 طالبا وطالبة، منهم 58 ألفا و30 طلاب، 47 ألفا و987 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا 723 طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا 977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا و294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا و241 طالبة.