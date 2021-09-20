شوبير: تغريم اتحاد الكرة 20 ألف دولار بسبب الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن اتحاد الكرة ينتظر توقيع غرامة ضده تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، ما يساوي أكثر من 314 ألف جنيه مصري، من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأوضح أن تلك الغرامة، بسبب عدم إخطار الجبلاية للاتحاد الأفريقي، بأزمة إيقاف قيد الزمالك من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على إثر أزمة اللاعب حسام أشرف.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر راديو أون سبورت أف إم أن خطاب إيقاف قيد الزمالك مرسل منذ شهر يونيو الماضي، ولكن اتحاد الكرة لم يخطر الـ«كاف» بالأمر، وهو ما قد يضعه تحت طائلة توقيع الغرامة.

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