أحمد شوبير: حسام البدري ظُلم.. وفينجادا البديل الأرجح

قال الإعلامي والمعلق الرياضي، أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة عندما أقال حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني، قرر تعيين المدير الفني البرتغالي للاتحاد، وكان من المفترض الإعلان عن هذا الأمر في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

طرح اسم حسام حسن مدربا

وأضاف شوبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أنه جرى طرح اسم حسام حسن، وحدث نقاش طويل في أروقة الاتحاد، وذهب البعض إلى أن التجربة المصرية لن تكون مستساغة في الشارع المصري بعد عدم نجاح حسام البدري، وأن فينجادا أفضل كونه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الكرة المصرية، وتعتبر كفة فينجادا هي الأرجح، مع وجود بعض الأصوات التي تطالب بوجود حسام حسن: «الأمور ابتعدت قليلا عن حسام حسن وتقترب بشدة من فينجادا، لخبرته في الكرة المصرية، ومصر هتتصدر مجموعتها إن شاء الله، حسام البدري مظلوم جدا لأن دي الفترة الأصعب في تاريخ أي مدرب مصري، وحسام البدري ظلم ومكنش في مباريات ودية».

مهمة صعبة للمدربين

واقترح المعلق الرياضي، أن يكون أي مدير فني سيقود المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة مؤقتا، لافتًا إلى أن فيريرا، مدرب رائع، لكنه أعلن اعتزاله التدريب، أما جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، فإن توليه قيادة المنتخب أمر صعب للغاية لأنه لم يحقق نجاحات أبدًا.

الأسماء كلها ستتعرض لهجوم

وأكد شوبير، أن أي اسم مرشح لقيادة المنتخب سيتعرض لهجوم كبير حتى لو كان زين الدين زيدان أو جوزيه مورينيو بسبب رواد منصات التواصل الاجتماعي: «أتمنى إن السوشيال ميديا متمشيش الدنيا».

لا يوجد مدرب يستطيع الفوز بكل البطولات

وأوضح: «لو كنت في موقع المسؤولية كنت سأفضل مشروع المدرب وأتحمل أي إخفاق معه لمدة 4 سنوات، لأنه لا يوجد أي مدرب يستطيع الفوز بكل البطولات، لكن الطريقة التي تُدار بها الكرة المصرية تجعلها تتأخر، وبالتالي فإن الأفضل».