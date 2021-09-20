«عين شمس» تحصد المركز الأول في مسابقة الجامعات المصرية

قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إنّ مسابقة الجامعات المصرية تهدف للتطوير بالمنافسة، وربط الجامعات بأهداف التنمية المستدامة، ودعم التنافسية بين الجامعات لتحقيق رؤية الدولة 2030، وربط الجامعات بالصناعة والتنافس في خدمة المجتمع، وتمهيد الطريق في السنوات المقبلة لزيادة التعاون بين الجامعات المصرية، موضحا أنّ أفضل جامعة استعداد للعام الدراسي الجديد، هي جامعة عين شمس التي جاءت في المركز الأول، والثانية جامعة المنصورة، والثالثة جامعة حلوان، والإسكندرية الثالث مكرر.

مسابقة أفضل جامعة للعام الجديد شملت 3 محاور

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته بحفل مسابقة الجامعات المصرية، التي تشمل 7 مسابقات و3 محاور، الأول مسابقات شؤون التعليم، وتشمل 3 مسابقات وهي الاستعداد العام الدراسي الجديد، ومواجهة كورونا، واختيار أفضل موقع إلكتروني للجامعة وكيفية تقديم الخدمة.

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وتابع أنّ المحور الثاني من المسابقة، هو مسابقة البحوث العلمية، وتشمل اختيار أول جامعة متميزة في الأبحاث العلمية التطبيقية المنشورة وارتباطها بالصناعة، والثانية مشروع تطبيقي بالمجتمع، والثالثة جامعة صديقة للبيئة، والمحور الثالث للمسابقة يتمثل في مسابقة الأنشطة الطلابية، وهي المسابقة السابعة، الخاصة بتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.