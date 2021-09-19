اعتماد جامعة عين شمس كأول مركز للتدريب الدولي بمصر من الجمعية الأمريكية للقلب

اعتمدت الجمعية الأمريكية للقلب جامعة عين شمس، مركزا للتدريب الدولي في الجامعات المصرية، وصرحت بذلك الأستاذة الدكتورة ريم الكباريتي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بالجامعة ومدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية.

أول جامعة مصرية

وأكدت على أن جامعة عين شمس تعد الجامعة المصرية الأولى التي يتم اعتمادها من جمعية القلب الأميريكية، نظرا لما تتمتع به كلية الطب بجامعة عين شمس من كفاءات وخبرات ومعامل بمعايير عالمية.

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

أولى دورات المركز

ومن المقرر أن يبدأ المركز أولى دوراته التدريبية غدا الإثنين، الموافق 20 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «دعم الحياة الأساسي Basic Life Support»، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمركز المحاكاة المركزي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وسيشرف على التدريب الدكتورة ريم الكباريتي، مدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية، والدكتورة إيمان يحيى مدير مركز المحاكاة بكلية الطب، والدكتور شريف السجيني، منسق مركز التدريب الدولي لجمعية القلب الأميريكية.