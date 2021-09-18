موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021.. حكومية وخاصة وأهلية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة استعدادتها بمختلف القطاعات، وذلك قبل موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021، حيث تجري الصيانة الدورية للمنشآت الجامعية، وكذلك للمدن التابعة لها، والقاعات والمدرجات والحرم الجامعي، بجانب تدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة لطلاب الجامعات بمختلف القطاعات.

موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021.. 9 أكتوبر المقبل

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية لمواجهة تنفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، يتم استمرار تطعيم الطلاب بمختلف الفرق الدراسية سواء الجدد أو القدامى، وذلك قبل موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021، حيث يجرى حالياً تنفيذ خطة التطعيمات باللقاح ضد الفيروس، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي، بجانب إجراء الكشف الطبي الشامل على جميع الطلاب قبل الدخول للجامعة لاكتشاف الأمراض المزمنة والسارية لديهم وعلاجها.

موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021: الحكومية والخاصة ولأهلية والمعاهد

وعن موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021، كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، حيث أوضحت أنه من المقرر أن يبدأ السبت 9 أكتوبر المقبل، على أن تستمر الدراسة للفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول «التيرم الأول»، يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، على تبدأ إجازة منتصف العام من السبت 5 فبراير حتى الخميس 17 فبراير 2022.

وذكر المجلس أن موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021 للفصل الدراسي الثاني 2021، يبدأ في 19 فبراير 2022، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا لينتهي الخميس 9 يونيو المقبل 2022، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني «التيرم الثاني» خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وذلك وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.