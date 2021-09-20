ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبويات مقلدة ببورسغيد

ضبطت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد قطع غيار سيارات مجهولة المصدر داخل محل قطع غيار بحي الشرق، كما تم ضبط بويات مقلدة داخل عبوات أصلية بأحد محال البويات ومواد البناء بحي المناخ.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، نظمت حملة مكبرة بتعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال قطع غيار السيارات لما له من أهمية قصوى لحماية أرواح المواطنين وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين.

ضبط 100 طقم رومان بلي بمحل قطع غيار سيارات

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 طقم «رومان بلي»، دون فواتير تدل على ثبوت صحة المنشأ المدون عليها ومستندات تفيد بصحة ورودها من دولها، بالمخالفة لأحكام القرار 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات أو غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضرا بالواقعة رقم 2665 جنح الشرق وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 200 كجم بويات مقلدة داخل عبوات أصلية دون فواتير ولا مستندات تدل على صحة مصدرها ولا جهة إنتاجها بأحد محال مواد البناء بحي المناخ بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضرا بالواقعة رقم 3727 جنح المناخ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وأوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه حال وجود أي شكوى على المواطنين التواصل من خلال غرفة عمليات وأرقام المديرية.