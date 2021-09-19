وزير التموين: نتابع تخفيضات معارض «أهلا مدارس» جيدا
كتب:
الوطن
05:55 م | الأحد 19 سبتمبر 2021
وزير التموين والتجارة الداخلية
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتابع جيدا، السلع والمنتجات المعروضة في معرض «أهلا مدارس» من حيث الجودة أو التخفيضات الموجودة به.
إنشاء منفذ بكل محافظة لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين
وأكد في بيان للوزارة قبل قليل، أن الوزارة، ترسل يوميًا عدد من المفتشين، جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه يتابع يوميا، ما يتم على الأرض، من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات، والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين، تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل، لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.
وأكد أحمد كمال -معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة- أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتلقى يوميا تقريرا من جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية بالوزارة عن السلع المعروضة، ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.
إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بمدينة نصر
وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه، أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرا للتخفيضات الموجودة به، مضيفا أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد، وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار، وتوفر الكثير له، سواء من ناحية التخفيضات أو التنقل.
وأكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مديريات التموين يجري متابعتها يوميا، للوقوف على ما يجري إنشائه من تلك المعارض، مشددا على أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات، تقضي بأهمية وجود تخفيضات على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.