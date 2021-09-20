باقي 10 أيام.. صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين فقط

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار فصل صرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» من خلال محافظة إصدار بطاقة التموين فقط، يتبقى على تطبيقه 10 أيام فقط، حيث من المقرر تطبيق القرار بدءا من 1 أكتوبر 2021.

نص رسالة ون صرف الخبز حول القرار وموعد تطبيقه

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعلام جميع المواطنين بالمحافظات الثلاثة بموعد تطبيق قرار فصل صرف الخبز من خلال طباعة رسالة نصية على بون صرف الخبز منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث جاء نص الرسالة كالتالي: «سوف يتم صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين منذ 1 أكتوبر المقبل».

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» على أن يتم اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى نطاق جغرافي مستقل، وأن تصرف البطاقات التموينية من ماكينات نفس المحافظة الصادرة منها البطاقة.

72 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز في مصر

ويستفيد من منظومة الخبز في مصر 72 مليون مواطن، حيث يحصل كل مواطن من خلال هذه المنظومة على 5 أرغفة يوميا من خلال بطاقة التموين، بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر هي إجمالي حصة المواطن الشهرية على بطاقة التموين.

بنود القرار الوزاري حول فصل محافظات القاهرة الكبرى في صرف الخبز

1- اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نطاق جغرافي مستقل.

2- تصرف بطاقات التموين من ماكينات نفس المحافظة الصادرة منها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.

3- إرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز حول قرار فصل الصرف وموعد التطبيق.

4- توعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف وخاصة مواطنين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تيسيرا على المواطنين الذين يصرفون الخبز من محافظة غير المحافظة الصادر منها البطاقة، تم توفير خدمة لنقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، أو من خلال التوجه لمكاتب التموين المطورة.