بعد نقل أهالي «أبوقرن» إليها.. منافذ لصرف «التموين» في «معاً»

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن نقل السكان من عزبة أبوقرن العشوائية بمصر القديمة إلى مدينة «معاً» بنطاق حى السلام ثان يُعد أحد المشروعات التى تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسياً وبدنياً ويعمق لديه قيم الانتماء، وهو شعار مدينة «معاً» (بناء الإنسان قبل المكان).

محافظ القاهرة: الدولة تسعى لخلق مجتمع متكامل وتوفير حياة كريمة للأهالي في مواجهة العشوائية

وأشار محافظ القاهرة، خلال تفقد الأعمال الجارية لتسكين الأسر بمشروع «معاً»، إلى سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل، وخلق حياة كريمة للأهالى فى ظل القضاء على المناطق العشوائية من خلال إقامة مشروعات تستوعب الأسر مثل «الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة»، وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمدينة، تسهيلاً لحصول المواطنين عليها، كما طالب الجمعيات الأهلية بتفعيل دورها فى مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. وتفقد محافظ القاهرة المركز الطبى بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كافٍ من الأدوية ووجود سيارات الإسعاف، كما تفقد موقف الأوتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها للمواطنين.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال، ثم انتقل لمنطقة الأسواق، حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. وزار محافظ القاهرة عدداً من الوحدات السكنية والتقى بعدد من المواطنين الذين عبّروا عن سعادتهم لانتقالهم من مساكن عشوائية إلى مساكن حضارية تتوافر بها كافة الخدمات وتتحقق بها جودة الحياة، مؤكداً أن مشروع «معاً» أحد مشروعات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة «معاً»، ويضم مشروع «معاً» ١٣٤ عمارة على مساحة ٦١٫٨ فدان بإجمالى ٤٤١٦ وحدة سكنية.