الداعية الشيخ هاني الشحات.. دهسته سيارة نقل طائشة في مدينة نصر

كعادته كان الداعية الشيخ هاني الشحات يقود سيارته الملاكي، في شارع حسن المأمون في مدينة نصر، عقب انتهاء عمله في مسجد دار الأرقم، الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد، وكان يسير بسيارته بالقرب من كوبري المنهل، وعند خروجه بشكل خاطئ من الشارع أطاحت به سيارة نقل مسرعة؛ ما أسفر عن تحطم سيارته، وسقط فاقدًا للوعي ليلفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

فيديو مصرع الداعية الشيخ هاني الشحات

فيديو حادث الداعية الشيخ هاني الشحات خطيب وإمام مسجد دار الأرقم في مدينة نصر، تداوله عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي وظهرت السيارة النقل التي كان سائقها يسير بسرعة جنونية تصطدم بسيارة الشيخ هاني الشحات بشكل مرعب، فمات على إثر الحادث بعد أن فشلت محاولات إسعافه من قبل الأطباء عقب وصوله إلى المستشفى.

القبض على سائق النقل المتسبب في وفاة الداعية الشيخ هاني الشحات

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، من تحديد هوية سائق النقل المتسبب في وفاة الداعية الشيخ هاني الشحات، وألقي القبض عليه بعد أن رصدته الكاميرات.

وبمواجهة المتهم، أنكر نية القتل المتعمد، مؤكدًا أنه كان يقود سيارته بشكل عادي وفجأة خرجت سيارة الشيخ هاني الشحات مسرعة، وقطعت طريقه فلم يتمكن من مفاداتها، واصطدمت السيارتان؛ ما أسفر عن مصرع الداعية.

النيابة تحقق مع المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل الخطأ، وواجهته بفيديو الواقعة الذي أظهر السرعة الجنونية التي كان يقود بها داخل شوارع القاهرة.

وقررت النيابة انتداب لجنة هندسية من خبراء المرور؛ لمعاينة مكان الحادث وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.