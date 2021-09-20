تفاصيل جديدة في حادث مصرع الشيخ هاني الشحات.. قطع الطريق بشكل خاطئ

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل جديدة في حادث السير الذي شهدته مدينة نصر، وأدى إلى وفاة الشيخ هاني الشحات، إمام مسجد الأرقم، بعدما اصطدمت سيارته في سيارة أخرى للنقل الثقيل.

وذكرت الداخلية في بيان لها، أنه بالنسبة لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع تصادم بين 3 سيارات في مدينة نصر، فقد تبين قيام قائد سيارة ملاكى (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب فى اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

وفاة الشيخ هاني الشحات

ونُقل «الشحات» إلى أحد المستشفيات، وتم إيداعه الرعاية المركزة، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته، وتداول المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، صور حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، وصاحبتها عبارات نعي ودعوات له.

أوضحت التحقيقات أنه كان يستقل سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، بعدما أنهى عمله فى المسجد الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد، وحصلت «الوطن» على مقطع فيديو للحادث الأليم- فكما يظهر في الفيديو المُرفق أدناه- أنه أثناء وصول «الشحات» إلى الطريق بسيارته قاصدا المرور بها إلى شارع مقابل لـ«يوتيرن»، جاءت سيارة نقل مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام، تحطمت سيارة «الشحات»، كما التحمت بالسيارة النقل، وتوقفا سويا، بعد قرابة 20 مترا من موقع التصادم.