«جودة التعليم»: السويس والأقصر لم يطلبا اعتماد أي مدرسة في 2021

كشفت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشؤون التعليم قبل الجامعي، إنّ محافظة السويس والأقصر لم يتقدما بأي مدرسة لحصولها على الاعتماد والجودة خلال عام 2021، والهيئة حريصة على التواصل الدائم مع جميع المديريات.

وأضافت أسماء، خلال مشاركتها في الملتقى السنوي الثالث بحضور مديري مديريات التربية والتعليم ومديري إدارات الجودة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة يوهانس عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنّه سيتم تكثيف التواصل مع المديريات والإدارات التعليمية، وتدريب مديري إدارات الجودة والعاملين بالجودة في مديريات والتعليم على مستوى الجمهورية.

حجازي: التطوع في المدارس يشترط عدم وجود أقارب من الدرجة الثانية في المدرسة للمتطوع

من جانبها، أكد الدكتور رضا حجازي، أنّ مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر والسويس، هما أصغر مديريتي تعليم على مستوى الجمهورية، موضحا أنّ عدد إدارات مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس 3 فقط، لكن ذلك ليس مبررا لعدم الاهتمام بالاعتماد والجودة.

وأشار حجازي، خلال مشاركته في الملتقى السنوي الثالث، إلى أنّ الوزارة حريصة على سد العجز للمعلمين في جميع التخصصات مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، وسيتم الإعلان عن كتاب دوري ينظم عملية التطوع لدى المعلمين خلال ساعات، ويشترط ألا يكون للمتطوع أقارب من الدرجة الثانية في المدرسة التي يرغب في العمل بها.

نائب وزير التعليم: الحضور لا غنى عنه لطلاب المرحلة الابتدائية

وتابع نائب وزير التعليم، أنّ الوزارة لا ترفض التعاقد لسد العجز، بل تسعى لعلاج هذه المشكلة في جميع التخصصات بمختلف المدارس، مؤكدا: «لدينا عجز كبير في المعلمين، لا نرفض التعاقد، لكن نحاول العمل على إيجاد حلول واقعية له».

وأوضح أنّ الحضور لا غنى عنه لطلاب المرحلة الابتدائية، لأنه يسهم في التنشئة الاجتماعية للطالب، فالتعليم هو آداب الفرد للحياة، وعلى جميع المدارس أن تهتم بمخرجات التعلم، مشيرا إلى أنّ الدراسة في العام الدراسي الجديد ستكون حضورية في المدارس، والوزارة كثّفت جهودها لذلك.