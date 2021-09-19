التعليم: قرار الدراسة أون لاين بسبب كورونا شأن «إدارة الأزمات»

لم تقتصر استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2021-2022 على إعداد المناهج الجديدة فقط وصيانة المدارس وتوزيع الحصص المدرسية على المعلمين، بل اشتملت على تطبيق مكثف للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أكثر من محور مهم، أبرزها تطعيم المعلمين والطلاب، حتى يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم وتعود الدراسة لطبيعتها بشكل منتظم.

شوقي: قاربنا على الانتهاء من تطعيم المعلمين بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة تسير بخطى ثابتة لتطعيم المعلمين ومنتسبي العملية التعليمية بلقاح كورونا، موضحا أنّ الوزارة قاربت على الانتهاء من تطعيم المعلمين بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، لبدء عام دراسي منتظم تماما وتفعيل الحضور والغياب للطلاب.

وزير التعليم: حريصون على عام دراسي منتظم تماما

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ قرارات تطعيم المعلمين والإداريين تأتي في إطار حرص الوزارة على عام دراسي منتظم تماما، وقرارات العودة للدراسة أون لاين لمواجهة كورونا، من شأن لجنة إدارة الأزمات، وهي وحدها المنوطة بذلك، مؤكدا أنّ وزارة التربية والتعليم حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان بكل ما يتعلق بالدراسة وكورونا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الطلاب وأولياء الأمور عليهم أن يثقوا في الوزارة، فالدولة مهتمة بصحة كل أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدا ضرورة ترك الأمور المتعلقة بالدراسة واستمرارها للمختصين، كما جرى التنبيه على جميع المدارس بتكثيف الإجراءات الاحترازية مع عودة الدراسة.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنّ الحضور سيكون نظاميا وسيتم تسجيل الحضور والغياب اعتبارا من أول أيام الدراسة، وجرى التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام العملية التعليمية في المدارس بصفة مستمرة.