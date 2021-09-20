لمواجهة موجة كورونا الرابعة.. نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور

رغم الاستعدادات المكثفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022، بمجموعة من الإجراءات المشددة، مثل تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، وكذلك الاتجاه لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية وتعقيم جميع المدارس بصفة مستمرة وتخصيص لجنة صحية لزيارة المدارس، إلا أن أولياء الأمور لديهم تخوف شديد من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، التي أعلنت وزارة الصحة عن أن ذروتها ستكون في شهر أكتوبر المقبل.

ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا، هناك مجموعة من النصائح التي كشفت عنها الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمركز بحوث الأغذية، التي يجب على أولياء الأمور الالتزام بها جيدا، وإلزام الطلاب باتباعها، مؤكدة لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بالأطعمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للطالب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية النصائح التي كشفت عنها «مروة» استعدادا للعام الدراسي الجديد:

- يجب الحرص على اصطحاب الطلاب لعبوة بها صابونة وحثهم على غسل أيديهم لمدة 20 ثانية متواصلة.

- يجب حث الطلاب على ارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

- عدم تناول أغذية من الشوارع، وأن يأخد كل طالب الوجبة الخاصه به وزجاجة المياه من المنزل.

- عدم تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب وبعضهم البعض.

- تطهير المقاعد بالمعقم قبل الجلوس عليها.

- تطهير اليدين بالاستمرار أثناء التواجد داخل الفصل.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار صباحا، وأن تحتوي على فيتامين c كالجوافة أو البرتقال ومعلقة من عسل النحل.

- الانصراف فورا إلى المنزل عقب انتهاء اليوم الدراسي.

شوقي: حضور الطلاب للمدارس سيكون نظاميا مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن حضور الطلاب للمدارس سيكون نظاميا مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم بصفة مستمرة، لافتا إلى أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالدراسة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الدراسة أون لاين بسبب كورونا من شأن إدارة اللجنة العليا للأزمات، لافتا إلى أن المصادر الرقمية تعتبر مكملة للعملية التعليمية.