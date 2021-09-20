تعرف على أسعار بيجو 301 بعد زيادة «الأوفر برايس»

انتعش سوق السيارات مؤخرا وشهد زيادة في أسعار بعض علامات السيارات التجارية سواء الأوروبية أو محلية الصنع، خاصة بعد زيادة سعر الأوفر برايس على بعض فئات السيارات، حيث فرض تجار السيارات زيادات سعرية بشكل غير رسمي وهو «الأوفر برايس» على فئات السيارات بيجو 301 الموديلات الزيرو وذلك بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات المحلي بجميع المحافظات.

الأوفر برايس السبيل لاستلام السيارة فوري واختيار لونها

ومن المعروف أن «الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يضاف على السعر الرسمي للسيارات التي يرغب الناس في اقتنائها من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار بالإضافة إلى اختيار اللون.

تعد السيارة بيجو 301 من العلامات التجارية الفرنسية التي شهدت انتشارا كبيرا الفترة الماضية بعد تطويرها، وفى عام 2020 بيعت السيارة بالأسعار الرسمية بدون الأوفر برايس بسبب انتشار جائحة كورونا وحالة الركود التي شهدها سوق السيارات.

أسعار السيارة بيجو 301 مختلف الفئات

- السعر الرسمي للفئة الأولى 238 ألف جنيه، وأضيف مبلغ 3 آلاف أوفر برايس في بعض معارض السيارات ووصل سعرها إلي 241 ألف جنيه.

- السيارة بيجو 301 للفئة الثانية سعرها الرسمي في الأسواق 270 ألف جنيه، وأضيف مبلغ 3 آلاف جنيه ليصبح سعرها 273 ألف جنيه.

وقال محمد محمود، تاجر سيارات بمحافظة الجيزة، إن سبب زيادة الأوفر برايس على أسعار السيارات هو نقص الكميات المعروضة وتراجع أعداد الشحنات المستوردة من الخارج بسبب انتشار جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي شهدتها بعض البلاد.

جدير بالذكر أن السيارة بيجو 301 تنتمي لفئة السيارة السيدان ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن بيجو 301 تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلو متر.