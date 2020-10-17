إصابة 9 بينهم 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة "بيجو" بقنا

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة في حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب "بيجو" على الطريق الصحراوى الغربي، بدائرة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم السبت، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات المختصة.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف، يفيد بإصابة 9 أشخاص، من بينهم 6 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة حادث انقلاب سيارة محملة بالركاب، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام المزارع بنجع حمادي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي بمنطقة "بهجورة"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث، كما تم تسيير حركة المرور أمام المواطنين والسيارات المارة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي طلبت تقريرا من إدارة مرور نجع حمادي.

وكشفت مصادر طبية لـ"الوطن" عن أسماء المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى، وتضمنت 6 من أسرة واحدة، وهم "حمدي أحمد محمد"، 60 سنة، مصاب بجروح متفرقة في الجسم، واثنين من أبنائه، هما "محمد" 29 سنة، و"عماد" 19 سنة، مصابين بكدمات وجروح مختلفة، كما أصيب 3 من أشقاء الأول، وهم "محمد" 65 سنة، مصاباً بكدمة في الظهر، و"طاهر" 33 سنة، مصاباً بجروح متفرقة في الجسم، و"عاصم" 30 سنة، مصاباً بكدمة في الكتف.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين، وهم "عمرو سعد سليم"، 34 سنة، مصاباً بكدمة في الظهر وسججات متفرقة، و"أحمد قرشي عاكف"، 30 سنة، مصاباً بجروح متفرقة، و"محمود عبد الله عبد اللاه"، 22 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

وكان مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً الأربعاء الماضي بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة لنقل الركاب "ميكروباص"، على طريق قرية "الجزيرة"، بدائرة مركز قنا، مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة الأولى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.