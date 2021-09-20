ضبط 7 مصانع تنتج مستلزمات زراعية مغشوشة بكفر الشيخ والإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر والتي تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي «الإسماعيلية – كفر الشيخ» وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغِشّ التجاري.

إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف والمطهرات

تم تقنين الإجراءات، وقامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بضبط «7 مصانع – 2مخزن- 3 متاجر» عشوائية وبدون ترخيص، كما تم ضبط المسؤولين عنها، وتبين إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية باستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق.

أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر

بلغ إجمالي المضبوطات «229,2 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة - 42,2 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائي لأدوات بلاستيكية دون بيانات - 10,5 طن مواد خام سائلة وبودرة مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية - 3750 عبوة مطهرات وأدوات صحية ومنزلية مغشوشة ومقلدة - 470400 عبوة مقرمشات أطفال مجهولة المصدر - 89,085 طن مواد خام ومنتج نهائي لمثلجات وأيس كريم منتهى الصلاحية».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.