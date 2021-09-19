ضبط 41 بطاقة تموينية داخل مخبز بالإسكندرية بهدف الصرف الوهمي

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، بتعليمات من محمد سعد الله، أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 41 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بأبيس شرق الإسكندرية، وذلك بناء على التشديدات حيال ضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية، حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة المواطنين.

ضربة قوية لتموين الإسكندرية

واستطاعت إدارة الرقابة بمديرية التموين في الإسكندرية، برئاسة جمال عمار، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، خلال قيامها بحملة مكبرة على منطقة أبيس ووسط وشرق، من ضبط 41 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، يقوم بضربها على الماكينة بهدف التربح من الاستيلاء على أموال الدعم، وتم تحرير محضر تجميع بطاقات لهذا الغرض، وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، وتحرير 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات المخابز، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين.

حملات تفتيشية على مخابز الإسكندرية

وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، حيث من المقرر إحالتها إلى التحقيق والنيابة من أجل عدم التهاون مع المخالفين وعدم السماح لأحد باستغلال المواطنين أو الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بالمواطنين من قبل الدولة، وتنفيذا لقرارات سياسة الدولة والقيادة السياسية في إحكام السيطرة على الأسواق ومنع المخالفين من ممارسة الأعمال غير القانونية، والوقوف ضد المخالفات التي تستولي على أموال الدولة.