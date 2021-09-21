وكيل صحة مطروح يوجه العاملين بمستشفى الأطفال بحسن التعامل مع المرضى

قال الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال زيارته التفقدية، أمس الإثنين، لجميع الأطباء وإدارة مستشفى الأطفال، إنه لا بد من توافر جميع الأدوية وحسن تعامل الأطقم الطبية والتمريض مع المواطنين المترددين على المستشفى.

جاء ذلك في جولة ميدانية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح، وتفقد جميع الأقسام المختلفة داخل المستشفى، حيث شدد على تواجد الفريق الطبي وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتواجد على مدار الساعة وتطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة من أجل تقديم خدمة طبية لائقة والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

إقبال كبير على مستشفى الأطفال في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات صحفية، خلال زيارته بحضور معوض سلامة مدير إدارة المتابعة والرقابة الداخلية بمديرية الصحة بمطروح، أن مستشفى الأطفال التخصصى بمطروح يشهد إقبالا كبيرا من الحالات اليومية على العيادات الخارجية، على مدار اليوم خاصة في موسم الصيف، ويجرى توقيع الكشوفات الطبية على جميع الحالات وصرف أدوية لهم من صيدلية المستشفى، وحجز الحالات الملحة وإجراء عمليات للحالات المحتاجة من خلال فريق طبى متخصص.

خدمات طبية متميزة بمستشفى الأطفال التخصصى بمطروح

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن الأطقم الطبية بمستشفى الأطفال تقدم خدمات طبية متميزة، على مدار 24 ساعة بالمستشفى، ويجرى مراجعة جميع الخدمات في المستشفيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للنهوض بالخدمات الطبية، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي بإشراف الدكتورة هالة عبد الله مدير المستشفى، على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى، وجارٍ تجهيز كل من مستشفى السلوم المركز ومستشفى سيدي براني المركزى لافتتاحهما خلال الفترة المقبلة.