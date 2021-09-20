مقتل مواطن على يد مجهولين أمام قرية مارينا بالساحل الشمالي

لقي مواطن مصرعه، أمام قرية «مارينا»، في الساحل الشمالي منذ قليل، إثر تعرضه لإعتداء من قبل مجهولين، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مستشفى العلمين تستقبل جثة هامدة من الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي «محمد فتحي»، جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى وتحرر محضرا بالواقعة، ووضعها تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة والتي جرى إخطارها وتولت التحقيقات.

الشرطة تنتقل إلى قرية مارينا الساحل الشمالي

وانتقل ضباط مباحث نقطة شرطة مارينا إلى موقع الحادث أمام بوابة 4 وجاري فحص الحادث والكشف عن أسباب وقوعه، ورفع تقريرا للنيابة العامة بالواقعة.