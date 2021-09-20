جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في مسابقة أفضل موقع إلكتروني

تسلم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، جائزة المركز الثالث في مسابقة أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي لعام 2020 / 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، للإعلان عن نتائج مسابقة أفضل الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات، وذلك بأحد فنادق محافظة القاهرة.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الموقع الإلكتروني للجامعة يعد واجهة الجامعة أمام العالم، حيث يعمل فريق عمل البوابة الإلكترونية دائماً على التحديث والتطوير المستمر للموقع بما يتماشى مع التطورات السريعة في تقنية المعلومات، وتطبيق المعايير العالمية في تصميم وبرمجة البوابة الالكترونية للجامعة.

موقع الجامعة ب 3 لغات

وأشاد الدكتور محمود ذكي، بالجهد المبذول في موقع الجامعة ومواقع الكليات والتطوير والتحديث المستمر لإدارة محتوى بوابة الجامعة الالكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ودعم آليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب، ودعم التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والجامعة من جهة وتسهيل تواصلهم مع الطلاب من جهة أخرى.

وتقدم رئيس جامعة طنطا بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة البوابة الإلكترونية بقيادة الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات المعرفية، والدكتوره دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للآداء المؤسسي ومدير وحدة البوابة الإلكترونية.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت مسابقة أفضل جامعة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مجال سواء من حيث التحول الرقمي أو ريادة الأعمال أو مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير المناهج وغيرها.