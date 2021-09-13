جامعة طنطا تفتتح أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا في «سبرباي»

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطعيم كافة منتسبيها مـن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال افتتاح أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا بمجمع الكليات في «سبرباي»، وذلك في إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، ولضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، فى ضوء تشكيل لجنة عليا للإشراف على التطعيم ضد فيروس كورونا، برئاسة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بالجامعة، وأضاف أن الجامعة تعمل على تطعيم جميع الطلاب، ولن يسمح بوجود طالب بدون حصوله على اللقاح.

جامعة طنطا تستهدف تطعيم 136 ألف طالب وموظف

وقال رئيس جامعة طنطا إنه تم تشكيل لجان طبية من فرق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعات طنطا، وإعداد خطة تنفيذية لتطعيم ما يقرب من 136 ألفاً من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بواقع 15 نقطة طبية تم تجهيزها بإجمالي 10 نقاط ثابتة بالمركز الرئيسي للجامعة، و5 نقاط بكليات الطب والآداب والتجارة والعلوم والعيادة الشاملة.

‏شارك فى الافتتاح الدكتور ‏كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون للدراسات العليا، والدكتور محمد حسين، القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور ممدوح المصري، والدكتور محمد حنتيرة، والدكتور محمد البديوي، والدكتورة أماني أبو العينين.