كلية الآداب جامعة طنطا 2021.. شروط القبول والأوراق المطلوبة

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة طنطا 2021، موضحة وقوف الحد الأدنى للالتحاق بالكلية للشعبة العلمية عن الدرجة 255 درجة، بنسبة 62.19%، ووجود عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة ذاتها «علوم ورياضة»، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، المقرر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 للجامعات الحكومية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق كلية الآداب جامعة طنطا2021: 255 درجة الحد الأدني للشعبة العلمية

وعن تنسيق كلية الآداب جامعة طنطا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقوف الحد الأدنى، وإغلاق الكلية أمام طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية، عند الدرجة 280، بنسبة 68.29 %، بينما يقف بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية انتساب عند الدرجة 265 بنسبة 64.63%؛ إذ أوضحت اكتمال الأعداد المقررة للقبول بالكلية.

كلية الأداب جامعة طنطا 2021: 265 درجة الحد الأدنى للالتحاق للشعبة الأدبية انتساب

وعن شروط القبول والأوراق المطلوبة بكلية الأداب جامعة طنطا، كشفت مصادر بالجامعة أنها تتمثل في حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة 2021 أو مايعادلها من شهادات، وتكون بموجب خطاب من مكتب التنسيق، بالإضافة إلى أصل وجود ما يثبت شخصية الطالب «سريان بطاقة الرقم القومي».

كما أنه من شروط القبول أيضا، أن يكون الطالب محققا لمجموع الالتحاق بالكلية والأقسام التي يرغب في الانضمام إليها، والترشح للفرقة الأولى بالكلية يكون مباشرة من خلال مكتب التنسيق.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية

أما عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية، أوضحت المصادر انها تتمثل في أصل شهادة «الثانوية العامة 2021، وميلاد كمبيوتر»، وعدد 6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور، بجانب أن يحضر الطالب معه أصل بطاقة الترشيح الخاصة به من قبل مكتب التنسيق، كما أنه يفضل الاحتفاظ بصورة من شهادة الثانوية العامة 2021 مع الطالب، ويقدمها في دوسيه بلاستيك.