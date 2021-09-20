«الصحة» تطلق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية

أطلقت وزارة الصحة والسكان للتعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية وذلك بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العلمية، وتسعي وزارة الصحة والسكان في النهوض بالعملية التعليمية الإلكترونية وتوفير كافة السبل أمام الأطباء الراغبين في الحصول على درجات الزمالة أو الدراسة.

وترصد «الوطن» الأهداف المنتظر تحقيقها من منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأهداف المرجو تحقيقيها من المنصة الإلكترونية وتعددت أهدافها لمساعدة كل من يريد الدخول أو الحصول على المعلومات الطبية، موضحة أن المنصة خاصة بالأطباء فقط دون أي تخصصات أخري.

وتتمثل تلك الأهداف في:

- الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية وتدربيهم وفق المعايير العالمية.

- إتاحة العديد من برامج التدريب لكل الأطباء الملتحقين بالزمالة.

- تمّ اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية، وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبي.

- تمّ التعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية لتدريب الأطباء المصريين الملتحقين بالزمالة.

- كان من المتوقع الانتهاء من المنصة الإلكترونية للزمالة خلال فترة 5 أعوام وتم إنجازها خلال عام واحد رغم تحديات جائحة كورونا.

تعرف على خطوات الدخول علي المنصة الإلكترونية

أوضحت وزارة الصحة والسكان خطوات الدخول علي المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية، وذلك تسهيلا على الأطباء الراغبين في التسجيل وتتمثل تلك الخطوات في:

- الدخول إلى رابط المنصة الإلكترونية.

- الدخول على الصحفة الرئيسية للموقع.

- في حالة الدخول لأول مرة على المنصة الإلكترونية يجب عليك التسجيل وكتابة البيانات المطلوبة.

- في حالة إذا كان سبق لك الدخول إلى المنصة يجب كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكتابة الرقم الرسمي.

- المنصة تحتوي على بنك المعرفة المصري والذي به العديد من المعلومات التي يستطيع الأطباء الاطلاع عليها والاستفادة منها .