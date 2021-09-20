ماذا يحدث لو تأخرت عن موعد أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا؟.. طبيب يجيب

أكد الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، أن عدم الحصول على الجرعة الثانية في موعدها، يقلل من فعالية الأجسام المضادة للقاح ويساعد فيروس كورونا على مهاجمة الجسم بأعراض مضاعفة تؤثر على صحة المصاب، التي تؤثر سلبا على الجهاز المناعي.

وأشار مدير وحدة الرعاية، إلى أن الشخص يمكن أن يتأخر لمدة أسبوع أو عشر أيام عن موعد الجرعة الثانية، ولكن إذا زادت المدة على أسبوعين تصبح فاعلية اللقاح ضعيفة ولا تساعد في التصدي للفيروس.

ماذا يحدث للجسم في حال التأخر عن موعد الجرعة الثانية؟

وأضاف «ثروت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجرعتين مكملتين لبعضهما ولا يمكن الاكتفاء بجرعة واحدة أو عدم الالتزام بمواعيد الجرعة الثانية وفق اللقاحات التي يتم تطعيمها بجرعتين، مؤكدا في حالة التأخر وعدم أخذ الجرعة الثانية يمكن أن يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتكون الأجسام المضادة في مرحلة البناء، التي يمكن أن تتأثر بعدم اكتمال الجرعة التطعيم وعند الإصابة بفيروس كورونا تكون الأعراض المصاحبة أشد فتكا بالجهاز المناعي.

وأوضح أن المدة الزمنية ليست ثابتة بين الجرعتين ولكن تختلف حسب اختلاف نوع اللقاح، فهناك بعض اللقاحات المدة الزمنية ثلاث أسابيع بين الجرعتين مثل لقاح سينوفاك، وهناك بعض اللقاحات التي تكون المدة بين الجرعتين شهرين أو ثلاثة شهور مثل لقاح أسترازينيكا، لافتا إلى أن المدة تختلف وفقا لفاعلية كل جرعة من اللقاحات.

الموجة الرابعة اختبار لوعي المواطنين ونحقق المناعة السكانية عندما نطعم 50 مليون مواطن

وأكد مدير وحدة الرعاية، أن الموجة الرابعة تعد عنق زجاجة واختبار حقيقي للمواطنين في التصدي لتلك الموجه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة لأخذ اللقاح، موضحا أن الحياة تعود لطبيعتها ويصبح فيروس كورونا مجرد وباء منتشر في المجتمع عندما نصل لتطعيم نحو 50 مليون على الأقل من المواطنين لتحقيق المناعة السكانية.