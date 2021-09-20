 الصحة: 5 قوافل طبية للكشف عن الأمراض المزمنة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت وزارة الصحة والسكان 5 قوافل طبيبة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، للفحص المبكر للكشف عن الأمراض المزمنة في المجتمع المصري وخاصة القري والأماكن النائية لتطوير والنهوض بالدولة وفقا لأجندة التي وضعتها لرؤية 2030

القوافل الطبيبة تتواجد في خمس محافظات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبيبة تستمر اليوم وغدا، في خمس محافظات مختلفة، وذلك للكشف عن المواطنين في كافة التخصصات الطبية المختلفة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي ستنطلق بها القوافل الطبيبة شملت محافظات «القاهرة والبحيرة والدقهلية ومطروح والمنيا».

وترصد «الوطن» التخصصات الطبيبة في القوافل الطبيبة

وأوضحت الوزارة، أن التخصصات الطبيبة التي ستوفرها القوافل في المحافظات خلال فترة تواجدها في المحافظات تشمل، النساء والولادة، تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الأطفال، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية.

كما أكدت على مجانية الكشف في تلك التخصصات، لجميع المواطنين، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الوزارة واستكمال خطوات العلاج داخل المستشفي.

الصحة تحدد أماكن تواجد القوافل الطبيبة بالمحافظات

وحددت الوزارة أماكن تواجد القوافل الطبية في المحافظات، تسهيلا علي المواطنين، والتي من المقرر تواجدها في المراكز التالية:

- قرية واقد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

- قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- المركز الطبي العوض بحي البساتين بمحافظة القاهرة.

- قرية شماس مركز براني بمحافظة مطروح.

- كفر الصالحين مركز مغاغة بمحافظة المنيا.