«التعليم» تعلن فتح باب الالتحاق بفريق «مدارس التكنولوجيا التطبيقية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 20 سبتمبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح للوظائف التالية «مسؤول جودة، مسؤول تنمية مهنية، مسؤول موارد بشرية، مسؤول التقييم والامتحانات، المشرف على التقويم والتوظيف، مسؤول المناهج والخطط الدراسية، مسؤول التوظيف»، وعلى المتقدمين الاطلاع على الوصف الوظيفي وكل شروط الالتحاق بكل وظيفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا، وإرسال السيرة الذاتية وصحيفة الأحوال على البريد الإلكتروني AppliedTech.info@moe.edu.eg مع ضرورة كتابة اسم الوظيفة المتقدم إليها بالعنوان، وأكدت الوزارة على أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة دون الإشارة إلى الوظيفة المراد التقدم إليها أو الطلبات التي يتم إرسالها بعد 30 سبتمبر 2021.

المميزات المتوفرة للعاملين بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشارت الوزارة إلى المميزات التي سيتم توفيرها للعاملين بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل العمل في بيئة حديثة تقوم على التطوير المستمر، والتدريب التقني المستمر عالي الجودة، وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة، ذلك بالإضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة.

الجدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام أو المؤسسات؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.