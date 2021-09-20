«التعليم» تكشف عن خطة مواجهة الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بمبادرة «الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا، والسمنة، والتقزم)» لتلاميذ المرحلة الابتدائية مع بداية العام الدراسي 2021/2022.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، والذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، بتكليف مدير إدارة التعليم الابتدائي كمنسق عام بالمديرية لمبادرة «الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم)»، وتكليف مدير مرحلة التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية كمنسق عن الإدارة التعليمية وسرعة موافاتانا بتلك البيانات بنسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية (ملف إكسيل Excel) على البريد الإلكتروني، وفق الجدول والذي يشمل (اسم المنسق، المديرية / الإدارة، الوظيفة، رقم الهائف).

قاعدة بيانات لمدارس الريف والحضر ومنسقين لكل مرحلة تعليمية

ونوهت وزارة التعليم، بتوجيه منسق كل إدارة تعليمية، بسرعة البدء في إعداد قاعدة بيانات داخلية مقسمة إلى مدارس الريف / مدارس الحضر، لمدارس الإدارة التي تضم تلاميذ مرحلة ابتدائية بأنواعها «رسمية - لغات - خاصة - تربية خاصة - وتعليم مجتمعي»، وتشمل (النوعية - اسم المدرسة - عدد الطلاب - اسم المدير - رقم الهاتف - اسم المنسق – رقم الهاتف).

كما طالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتوجیه منسق كل إدارة تعليمية بتكليف منسق للمبادرة بكل مدرسة للتنسيق مع منسقي الإدارة والمديرية.

9 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022

وطبقا للخريطة الزمنية المحددة لموعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، يبدأ العام الدراسي الجديد 2021، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.