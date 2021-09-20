التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخضع لمجانية التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية تخضع جميعها لمجانية التعليم، كما يتم توفير العديد من الخدمات المجانية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لطلابها، مثل الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل لأماكن التدريب العملي، والمكافآت المادية أثناء فترة التدريب العملي.

وناشدت الوزارة، في بيان عاجل عنها قبل قليل، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تزعم عدم مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وحال التعرض لأي شخص يطالب بمصروفات دراسية، برجاء التوجه إلى مقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للإبلاغ عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص، كما يمكن إرسال البلاغ على البريد الإلكتروني: AppliedTech.info@moe.edu.eg