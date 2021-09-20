وزيرة التضامن: الدولة حريصة على عدم توريث الفقر بين الأجيال

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعمل حالياً على عدم توريث الفقر بين الأجيال، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال تكوين مجتمع واحد وتوفير مشروعات وقروض ميسرة ووجوب الخدمات غير المالية.

وزيرة التضامن: مصر تهتم بإتاحة الفرص للأسر البسيطة

وأضافت خلال كلمتها في جلسة دور منظمات العمل الأهلي فى التصدي للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية، أن مصر تهتم بإتاحة الفرص للأسر البسيطة التي تحتاج للدعم لاستخراج أوراقها، وذلك ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، من خلال الاهتمام باحتياجاتها الصحية والاقتصادية والتعليمية ومحو الأمية.

مشروع المواطنة

ولفتت إلى وجود مشروع «مواطنة»، من خلال مشاركة الشباب مع الدولة في العمل العام، بالإضافة إلى مشروعات تساند الشباب على الابتكار، دون الاقتصار على مشروعات بسيطة فقط، حيث تغيرت مفاهيم السوق عقب فيروس كورونا، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي.

وزيرة التضامن: تقنين أوضاع 20 ألف جمعية أهلية

وأكدت على ضرورة المشاركة في مشروع حياة كريمة، من خلال الجمعيات التي يبلغ عددها 53 ألف ويتم تقنين أوضاع 20 ألف جمعية اخرى، مؤكدة أن المجتمع المدني له دور في مساندة العائدين من الخارج وتأهيل الشباب المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، حيث عقدت جلسة دور منظمات العمل الأهلي فى التصدي للهجرة غير الشرعية، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.