رئيس الجمعيات الأهلية: فرص العمل كفيلة بالتصدي للهجرة غير الشرعية

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن أزمة الهجرة غير الشرعية جاءت نتيجة قلة فرص العمل، فكان الحل عبر توقيع بروتوكول بين الإتحاد العام للجمعيات الأهلية مع التعليم الصناعي ووزارة الصناعة من أجل العمل على التأهيل والتدريب والتمكين للشباب.

عبد القوي: فرص العمل هي الحل الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية

وأضاف «عبد القوي»، خلال حديثه بجلسة دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية، اليوم، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تبين أن فرص العمل هي الحل الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية.

تدريب 1000 شاب على أعمال الحرف

وأوضح أنه تم الاتفاق على تدريب 1000 شاب على أعمال الحرف ومن ثم إرسالهم إلى مراكز خدمة للعمل بها، مشيراً إلى أن التأهيل سيتم عبر وزارة الصناعة بتكلفة 400 جنيه لكل شاب تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي ما يجعل التدريب مجاني.

دعم الرئيس السيسي للمجتمع المدني

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، يعد أمرا هاما للمجتمع المدني مؤكداً أن ذلك القرار لم يأت من فراغ بل جاء من يقين أن المجتمع المدني قادر على المشاركة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدولة.

وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يساند فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدني، بل ساند قبل ذلك بقانون توفيق أوضاع المجتمع المدني والمتبقي عليه 103 يوم حالياً، مؤكداً أن بذلك ستنهض الدولة المصرية.